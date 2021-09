Bitcoin Up Rückblick 2021

Anmerkung der Redaktion: Advisor erhält möglicherweise eine Provision für Verkäufe, die über Partnerlinks auf dieser Seite getätigt werden. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Meinung oder Bewertung unserer Redakteure.

Unser Urteil

Bitcoin Up wurde nur zwei Jahre nach Bitcoin selbst ins Leben gerufen und ist eine der etablierteren Krypto-Börsen auf dem Markt. Obwohl das Älteste nicht immer gleichbedeutend mit dem Besten ist, bietet Bitcoin Up eine Plattform mit erstklassiger Sicherheit, mehr als 60 Münzen zur Auswahl und die Möglichkeit, Ihre Münzen gegen Belohnungen zu “setzen” oder zu verleihen, und das alles zu einem Preis, der unter dem Durchschnitt liegt.

Vorteile

Ausgezeichnete Sicherheit, die noch nie gehackt wurde

Große Auswahl an Kryptowährungen verfügbar

Margin- und Futures-Handel für einige Investoren

Belohnungen für Einsätze

Nachteile

Hohe Gebühren für Anfänger auf der Instant Buy-Plattform

Begrenzter Kundensupport

Keine steuerliche Unterstützung

Bitcoin Up

Mehr erfahren

4.8

Forbes-Berater

Gebühren (Maker/Taker)

0.16%/0.26%

Verfügbare Kryptowährungen für den Handel

50+

Tabelle der Inhalte

Wer sollte Bitcoin Up nutzen?

Die erstklassige Sicherheit, die niedrigen Handelsgebühren und die große Auswahl an Kryptowährungen machen Bitcoin Up zu einer guten Wahl für Anleger, die gerade erst mit Kryptowährungen beginnen, sowie für erfahrene Anleger. Wie bei Coinbase sollten Sie jedoch nicht zu lange im Anfängerstatus verweilen, um zu vermeiden, dass Sie erhebliche Teile Ihrer Investitionsgelder durch Gebühren auf der Plattform verlieren.

Wenn Sie jedoch eine billigere Plattform für schnelle Krypto-Käufe suchen, sind Sie wahrscheinlich mit der Plattform von Binance.US besser bedient, die nur 0,5 % für diese Art von Handel berechnet, verglichen mit etwa 2 % für die Instant Buy-Schnittstelle von Bitcoin Up. Bedenken Sie jedoch, dass Sie unabhängig davon, wo Sie es tun, diese Art des Kryptokaufs relativ schnell wieder verlassen sollten, um die Gebühren zu minimieren. Selbst auf Binance.US können Sie Ihre Gebühren auf 0,10 % senken, indem Sie einfach zur Handelsplattform wechseln.

Erfahrenere Krypto-Investoren werden vielleicht begeistert sein, die Vorteile von Bitcoin Ups Angebot an Coins, Staking und Margin zu nutzen. Während letzteres ein Unterscheidungsmerkmal von Bitcoin Up gegenüber vielen anderen führenden Plattformen war, wurde dies in den USA kürzlich auf diejenigen mit sehr großen Vermögenswerten beschränkt, obwohl es für diejenigen außerhalb Amerikas offen bleibt. Fortgeschrittene amerikanische Händler können immer noch von Bitcoin Ups großer Anzahl an Kryptowährungshandelsmärkten und zunehmend niedrigen Gebühren bei steigendem Handelsvolumen profitieren.

Dennoch sollten alle Anleger selbst beim einfachen Kryptohandel auf Bitcoin Up oder einer anderen Plattform vorsichtig sein. Investieren Sie kein Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.