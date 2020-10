Was wäre, wenn man alles in der Welt mit einem Symbol versehen könnte?

Was wäre, wenn man alles in der Welt mit einem Alibi versehen könnte?

Der größte Teil des Reichtums der Welt liegt in realen Vermögenswerten, wie z.B. Eigentum. Doch Blockketten- und Kryptowährungen mit all ihren Versprechungen haben noch keine Lösung gebracht, die bei Cryptosoft reale Vermögenswerte symbolisiert. Diese im Entstehen begriffene Industrie, die oft als nicht fungible Tokens (NFTs) kategorisiert wird, muss erst noch in den Mainstream einbrechen.

Bis jetzt ging es bei den NFT-Projekten, die durchgeführt wurden und damit irgendeine Form von Relevanz geschaffen haben, im Allgemeinen um virtuelle Kunst oder Eigentum der Spitzenklasse. Und durch einige Maßnahmen haben sie sich gut entwickelt. Ein realistisches Szenario der NFTs für Eigentum war eine erfolgreiche ICO im Jahr 2017 (Propy) für die Tokenisierung von Eigentum vor allem in Osteuropa.

Die aktuellen NFT-Projekte, d.h. die reale symbolische Verpfändung von Dingen, wurden jedoch nur in einer Nische durchgeführt.

Wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie nur NFT-Marken im Wert von 300 Dollar für hochwertige virtuelle Kunst oder Immobilien in nur einem Gebiet kaufen könnten, würden Sie das tun? Wahrscheinlich nicht, oder? Und 99,99% der Welt würde es wahrscheinlich nicht so gut finden. Wie sieht also der Weg in die Zukunft aus? Wie wir uns einig sind, ist die Tokensisierung von Realvermögen lächerlich attraktiv, denn wie bereits erwähnt, existiert dort die große Mehrheit des Reichtums der Welt.

Die Lösung? Machen Sie die NFTs für alles und jeden verfügbar.

Das Internet hob nicht ab, als es von Unterabteilungen der US-Regierung genutzt wurde, sondern als seine Anwendungen für den gesamten Planeten verfügbar wurden.

Mit PRIVI NFT Swap, d.h. der Tokenisierung und dem Tausch von Vermögenswerten aus der realen Welt, ist das Ziel, dass jeder hereinkommen und es benutzen kann, es muss keine Nische sein, und es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie potenziell Geld für sich selbst verdienen können.

Die PRIVI NFT gilt zum Beispiel für den persönlichen Gebrauch. Wenn Sie ein Haus oder ein Auto oder ein Sammlerstück haben, von dem Sie glauben, dass es etwas wert ist, können Sie es einfach in Tokens bei Cryptosoft umtauschen, es verkaufen und damit etwas Geld für sich verdienen. Wenn Sie schon immer eine Immobilie in Paris oder einen hochwertigen Oldtimer kaufen wollten, aber auf der anderen Seite der Welt leben oder kein Geld haben, um einen ganzen hochwertigen Oldtimer zu kaufen, können Sie PRIVI möglicherweise verwenden, um einige NFT-Marken für einen Teil der Pariser Wohnung oder einen Teil des hochwertigen Oldtimers zu kaufen. Und wenn Sie diese Marken umtauschen möchten, damit Sie nicht daran hängenbleiben, können Sie das tun.

Der Unterschied zwischen dem, was bereits bei der Tokenisierung von Vermögenswerten aus der realen Welt getan wurde, und dem, was PRIVI anstrebt, besteht also darin, dass es sich um eine Plattform handelt, die für alles und jeden zur Verfügung steht, was praktisch unbegrenzte Möglichkeiten schafft, Geld für sich selbst zu verdienen. Kurz gesagt, die NFT war begrenzt, jetzt kann sie unbegrenzt sein.