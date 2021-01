Freeliquid Protokoll – eine Plattform zur Unterstützung von Liquiditätspools als Collaterals

Das größte Ereignis im Krypto-Raum im Jahr 2020 war das Aufkommen von DeFi, das Lösungen und Zugang zu Finanzdienstleistungen für jedermann bietet. Unter vielen Dienstleistungen, die DeFi bietet, die Kreditvergabe krypto-Assets hat sich zu einem der wichtigsten Bereiche der Industrie. Ein neuer Spieler ist laut Bitcoin Lifestyle auf dem Markt, das Freeliquid-Protokoll, bietet Darlehen in USD Stablecoins für die Bereitstellung von Stablecoin-Liquiditätspools als Sicherheiten. Dies stellt einen großen Durchbruch dar, da die Unterstützung von Stablecoins als Sicherheit für das Darlehen Sicherheit sowohl für den Kreditservice als auch für die Kreditnehmer garantiert.

Freeliquid Protocol wurde am 21. Dezember 2020 gestartet. Als Open-Source-Plattform, die auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist, ist es eine Abspaltung von MakerDAO, einem anderen vertrauenswürdigen Lending-Service. Ähnlich wie Maker hat Freeliquid zwei native Token: den USD-Stablecoin USDFL und den Governance-Token FL. Es gibt drei Hauptkomponenten von Freeliquid: Borrow (Leihen), Reward (Belohnen) und Save (Sparen), die alle über ihre Web-App unter freeliquid.io zugänglich sind.

Freeliquid Leihen

Der USD Freeliquid (USDFL) ist ein ERC-20 Stablecoin, der weich an einen US-Dollar gekoppelt ist und durch vom Benutzer bereitgestellte Sicherheiten gedeckt ist. Er ist die Hauptwährung des Protokolls und dient als Tauschmittel und effizientes Wertaufbewahrungsmittel mit einem stabilen Marktpreis. Es ist einfach zu halten sowie mit Kryptowährungs-Wallets zu übertragen. Wie viele andere ERC-20-Token, ist es auch auf dezentralen Börsen handelbar.

Die Freeliquid Borrow ermöglicht es Benutzern, ihre Krypto-Vermögenswerte in Form von Liquiditätspools als Sicherheiten zu sperren, um USDFL-Stablecoins zu leihen. Dies geschieht durch die Einrichtung von Freeliquid Vaults, die intelligente Verträge sind, die USDFL generieren, nachdem Benutzer ihre Sicherheiten in Freeliquid Borrow sperren und ein Darlehen ausgeben. Im Moment unterstützt Freeliquid Borrow Uniswap-Pools, die aus den folgenden Stablecoins bestehen: USDT, USDC, DAI und USDN. Weitere Sicherheitenarten und Plattformen können später hinzugefügt werden, wenn die Community sie durch die Abstimmung genehmigt.

Benutzer haben die Möglichkeit, USDFL bis zu 90% des Wertes des besicherten Vermögens zu leihen. Die Kredite bedürfen keiner Genehmigung durch Dritte und die Nutzer sind nicht an ein Datum gebunden, bis zu dem die Rückzahlung erfolgen muss. Darlehen können sofort und zu jeder Zeit ausgegeben und gedeckt werden.

Die erhaltenen Gelder in USDFL sind in der vollen Kontrolle der Benutzer und können frei gehandelt werden. So kann z.B. ein weiterer Pool auf Uniswap angelegt werden, wodurch sich das ursprüngliche passive Einkommen aus Liquiditätsgebühren fast verdoppelt.

Freeliquid Sparen

Freeliquid Save ist ein Sparprogramm, das Zinsen für USDFL-Inhaber erwirtschaftet. Benutzer können ihre USDFL in Freeliquid Save sperren und erhalten konstante Zahlungen, ebenfalls in USDFL, die ihrem Guthaben gutgeschrieben werden. Die Finanzierung von Freeliquid Save stammt aus den Zinsen für die Kredite in Freeliquid Borrow, es findet also keine Inflationierung von USDFL statt. Das Guthaben des Nutzers wird ständig aktualisiert und kann auf einmal für den gesamten vergangenen Zeitraum in Anspruch genommen werden. Ähnlich wie bei Freeliquid Borrow können die USDFL-Token gesperrt und entsperrt werden, ohne dass es zu Strafzahlungen kommt.

Freeliquid Governance