NGO, die Geld verteilt, erhält im Weihnachtsmonat fast 250 Millionen R$ an Spenden aus Bitcoin

Mehr als 2.000 Bitcoin-Einheiten wurden an eine E-Mail-Adresse gesendet, die zu Give Directly gehört.

Die weihnachtliche Stimmung scheint den Kryptomarkt übernommen zu haben, wo anonyme Investoren vor kurzem beschlossen, fast 250 Millionen R$ in Bitcoins (BTC) an die NGO Give Directly zu spenden.

Insgesamt wurden 2.112 Bitcoin-Einheiten an die E-Mail-Adresse der NGO geschickt, so eine Veröffentlichung des Kryptomedas Marktüberwachungsprofils Whale Alert.

Allein bei der letzten Transaktion, die über diese Adresse abgewickelt wurde, wurden 499 Einheiten BTC verschickt. Das heißt, in Anbetracht der Preis für cryptomoeda am Montag (21), ein einzelner Benutzer war verantwortlich für das Senden von mehr als $ 58 Millionen in Spenden.

Spende in Cryptomoeda zu Weihnachten

Weihnachten 2020 steht vor der Tür und Spenden mit Kryptomorphs können einen Unterschied für die Nichtregierungsorganisation Give Directly machen, die bereits fast 250 Millionen R$ in Kryptomorphs erhalten hat, die an die von der Organisation unterstützten Menschen weitergegeben werden.

Insgesamt erhielt die Bitcoin-Adresse der NGO fünf Transaktionen, einschließlich der Sendung von 499 BTC-Einheiten, die am 16. Dezember 2020 stattfand. Allein bei dieser Transaktion, die durch das Whale Alert-Profil entdeckt wurde, wurden mehr als 58 Millionen R$ an Give Directly gesendet.

Die Spende mit dem höchsten Betrag, den die NGO erhalten hat, war jedoch nicht die Überweisung von 499 Bitcoins. Tatsächlich erhielt die Organisation zuvor 1.390 Bitcoin-Einheiten. Diese Überweisung war die erste, die bei der Kryptomeda-Adresse von Give Directly einging, und wurde Ende November 2020 verschickt.

In diesem Fall entspricht der Betrag, den die Organisation in einer einzigen Transaktion in Bitcoin erhalten hat, mehr als 162 Millionen R$, wenn man den aktuellen Marktpreis der Kryptowährung berücksichtigt.

NGO verteilt Geld

Die Nichtregierungsorganisation Give Directly ist bekannt für ihre Pionierarbeit bei der Weitergabe von Ressourcen durch gemeinnützige Spenden. In dem Bemühen, Menschen zu erreichen, die in extremer Armut leben, ist die Organisation heute in acht Ländern aktiv, zum Beispiel in Uganda.

NGO erhielt fünf Spenden mit Kryptomedas

Insgesamt war die Plattform in den letzten zehn Jahren für die Verteilung von mehr als 300 Millionen R$ an Geldspenden verantwortlich. Laut Give Directly werden bis zu 88% der gespendeten Beträge direkt an die von der NGO unterstützten Personen weitergeleitet.

„GiveDirectly ist die weltweit führende NGO, die sich auf die Bereitstellung von digitalen Geldtransfers spezialisiert hat. Wir arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen in 8 Ländern“.

Seit 2014 akzeptiert Give Directly kryptomorphe Spenden und erhielt in diesem Jahr 5 Millionen Dollar von Good Ventures. Darüber hinaus spendeten OmiseGO und Ethereum-Gründer Vitalik Buterin im Jahr 2019 eine Million Dollar in Altcoins für das Wohltätigkeitsprojekt.