Mercado Crypto Vê Vermelho como ‚Pomp‘ se cola à Previsão de Bitcoin Bullish

O lutador aposentado do MMA Ben Askren recebeu Anthony „Pomp“ Pompliano em seu Funky Crypto Podcast.

Pomp deu uma previsão de alta de $100K para o preço do Bitcoin Era no final do ano de 2021.

O público de Askren é formado principalmente por fãs do MMA e da luta livre, que estavam fazendo perguntas sobre Bitcoin.

O mercado de moedas criptográficas estava sendo negociado no vermelho na terça-feira. O preço do bitcoin se manteve no nível de 11.300 dólares, caindo mais de 3% e levando muitas das moedas dos 10 maiores para baixo em simpatia.

Mas as quedas de 3% são apenas um sinal de surpresa para os investidores em moedas criptográficas, que aprenderam a suportar uma volatilidade muito mais severa.

No último Funky Crypto Podcast com o lutador aposentado do MMA Ben Askren e o evangelista chefe da Fundação Litecoin John Kim, Anthony „Pomp“ Pompliano, co-fundador e sócio da Morgan Creek Digital, compartilhou com o público sua previsão de preços BTC, composta em sua maioria por fãs de luta livre e artes marciais mistas.

Pomp não é tímido em ser um touro Bitcoin, tendo dito há pouco mais de um ano que as baixas taxas de juros e a impressão de dinheiro eram como combustível de foguete para Bitcoin antes da redução pela metade. Isso foi pré-COVID, antes de a política monetária dos bancos centrais ter sido essencialmente colocada em esteróides.

Pomp disse no podcast de Askren,

Se você acha que há 1% de chance de que esta nova coisa [sistema financeiro digital descentralizado/bitcoin] possa funcionar, você deveria colocar 1% de sua riqueza nisso. Se você acha que há uma chance de 5%, você deveria colocar 5%.

Enquanto Askren pressionava Pomp para uma previsão de preço de fim de ano de 2020, Pomp não morderia, em vez disso, se esquivando da noção de uma previsão de curto prazo e dizendo que, em vez disso, preferia olhar para o mercado através de uma lente de longo prazo.

Com isso, ele manteve uma estimativa anterior de que a Bitcoin atingiria 100.000 dólares até o final de 2021, o que aparentemente deve parecer anos-luz de distância, com base na decepção de Askren.

Bitcoin para a Lua

Pomp não é o único que está prevendo um valor de seis dígitos para o preço BTC. O capitalista de risco Tim Draper estabeleceu um preço BTC de 250.000 dólares em sua mira nos próximos anos, e não recuou em sua visão, apesar do fato de que a principal moeda criptográfica ainda não atingiu seu nível mais alto de todos os tempos.

E enquanto a comunidade da criptocurrency pode estar bem ciente das previsões de alta decorrentes destes prognosticadores, Askren, Pomp e Kim estavam conversando com um público diferente neste podcast – MMA e fãs de luta livre.

Audiência do MMA e Cripto

A adoção da criptografia pode não acontecer da noite para o dia, mas a conscientização está claramente em ascensão. Askren, que está por trás do Funky Crypto Podcast, revelou que seu público está dividido de acordo:

90% MMA

8% ventiladores de wrestling

apenas 2% criptográfico

Seus fãs podem não saber disso, mas estão aprendendo sobre criptografia com alguns dos investidores de maior destaque no mercado. E ficou claro a partir de suas perguntas no Facebook que o interesse do público estava despertado.

Por exemplo, um seguidor perguntou se o cripto era como o PayPal apenas com a vantagem adicional de fazer um retorno sobre seu dinheiro. Askren respondeu diretamente, explicando que, em vez de ter que confiar em um intermediário de terceiros, o cripto permite que você envie fundos diretamente ponto a ponto com taxas baixas.

O ex-lutador também derrubou alguns críticos, repudiando rapidamente a alegação de um seguidor de que comprar Bitcoin significava que você poderia ser „invadido por uma grande multidão de banqueiros“.

O diálogo foi em resposta a uma pergunta sobre se você pode „começar pequeno“ e comprar 100 dólares de BTC. Em resposta, Pomp explicou como o Bitcoin é altamente divisível, dizendo que você pode comprar $5 se quiser. Outro seguidor perguntou o que fazer com $6.000 em dinheiro vivo, em resposta ao qual Askren declarou: „Compre Bitcoin“.

Bitcoin vs. Ouro

Pomp deu todas as razões pelas quais ele acredita que Bitcoin é melhor do que o ouro de bens de valor rival, entre as quais se destacam

O ouro é físico, pesado e não fácil de mover, enquanto o BTC é digital e permanece em sua forma digital, não importa o que aconteça.

O ouro é difícil de ser transacionado.

As transações de BTC são altamente divisíveis, pois uma única moeda pode ser dividida em 100 milhões de unidades satoshi menores.

A única área em que o ouro supera o BTC está em seu histórico, dado seu histórico de 5.000 anos de olho em comparação com o 11 da Bitcoin.

Pomp ressaltou que o patrimônio é, em muitos aspectos, uma preferência geracional, revelando que ele próprio não possui ouro.