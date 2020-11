Le prix du Bitcoin dépasse 15000 $, les données Google Trends montrent des signes de FOMO

Le prix du bitcoin se négocie à nouveau au-dessus de 15000 $.

FOMO a apparemment frappé le marché BTC, Google Trends montrant une augmentation des recherches de bitcoin ces derniers jours.

Des signes d’adoption générale semblent imminents

Le prix du bitcoin a dépassé les 15000 dollars, même au plus fort de toute l’incertitude aux États-Unis. Les données de Google Trends suggèrent que Bitcoin a piqué l’intérêt du grand public.

Une vague de peur de manquer (FOMO) semble avoir frappé le marché du bitcoin . Le prix du BTC a augmenté de plus de 100% depuis le début de l’année, car des investisseurs tels que Paul Tudor Jones, Square et MicroStrategy achètent la baisse , mettant la principale crypto-monnaie sous les projecteurs.

Pendant ce temps, JPMorgan met enfin en œuvre sa monnaie numérique JPM Coin, selon Bloomberg , et a achevé sa première transaction, ce qui est probablement de bon augure pour une adoption grand public.

Taureaux Bitcoin

Une marée montante semble soulever tous les bateaux, le marché plus large de la crypto-monnaie se négociant largement dans le vert aux côtés du bitcoin.

Spencer Noon de DTC Capital a tweeté que les nouveaux entrants dans l’espace de la crypto-monnaie choisiront souvent d’acheter des altcoins plutôt que des bitcoins au milieu d’une préférence pour posséder une pièce complète par rapport à l’empilement de sats.

Pendant ce temps, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a profité de l’occasion pour relever ses perspectives de prix BTC, informant que le bitcoin grimpe maintenant vers 20000 dollars, là où il dépasserait son record absolu à la fin de 2017.