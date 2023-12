Immediate Fortune Erfahrungen – Ist dieser Online Broker seriös?

Immediate Fortune Erfahrungen und Test – Online Broker

1. Einführung

1.1 Was ist Immediate Fortune?

Immediate Fortune ist ein Online-Broker, der es Anlegern ermöglicht, mit verschiedenen Finanzinstrumenten wie Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und Devisen zu handeln. Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Handelsoberfläche und verspricht schnelle und einfache Transaktionen. Immediate Fortune behauptet, dass Anleger mit ihrer innovativen Handelssoftware hohe Renditen erzielen können.

1.2 Wie funktioniert Immediate Fortune?

Immediate Fortune bietet Anlegern die Möglichkeit, auf steigende oder fallende Kurse von Finanzinstrumenten zu setzen. Die Plattform nutzt fortschrittliche Algorithmen und Technologien, um Markttrends zu analysieren und Handelssignale zu generieren. Anleger können dann basierend auf diesen Signalen entscheiden, ob sie eine Position eröffnen möchten.

Die Handelsplattform von Immediate Fortune ermöglicht den Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten wie Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und Devisen. Anleger können entweder manuell handeln oder die Auto-Trading-Funktion nutzen, um automatisch basierend auf den generierten Handelssignalen zu handeln.

1.3 Vorteile von Immediate Fortune

Schnelle und einfache Kontoeröffnung

Benutzerfreundliche Handelsplattform

Breite Palette von handelbaren Finanzinstrumenten

Automatisierter Handel mit Auto-Trading-Funktion

Hohe Renditechancen durch den Handel mit volatilen Märkten

1.4 Risiken von Immediate Fortune

Handel mit Finanzinstrumenten birgt immer ein gewisses Risiko, einschließlich des Verlusts des investierten Kapitals

Volatile Märkte können zu schnellen und großen Verlusten führen

Automatisierter Handel birgt das Risiko von Fehlern oder technischen Problemen

2. Anmeldung und Kontoeröffnung

2.1 Wie melde ich mich bei Immediate Fortune an?

Um sich bei Immediate Fortune anzumelden, müssen Sie die offizielle Website von Immediate Fortune besuchen und das Anmeldeformular ausfüllen. Sie werden gebeten, Ihre persönlichen Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer anzugeben.

2.2 Welche Informationen werden für die Kontoeröffnung benötigt?

Für die Kontoeröffnung bei Immediate Fortune werden folgende Informationen benötigt:

Vollständiger Name

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Passwort

2.3 Wie lange dauert die Kontoeröffnung bei Immediate Fortune?

Die Kontoeröffnung bei Immediate Fortune dauert in der Regel nur wenige Minuten. Nachdem Sie das Anmeldeformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link, um Ihre E-Mail-Adresse zu verifizieren. Sobald Ihre E-Mail-Adresse verifiziert ist, können Sie sich in Ihr Konto einloggen und mit dem Handel beginnen.

2.4 Welche Dokumente werden für die Verifizierung benötigt?

Für die Verifizierung Ihres Kontos bei Immediate Fortune müssen Sie eine Kopie Ihres Ausweisdokuments wie Reisepass oder Personalausweis sowie einen Adressnachweis wie eine Stromrechnung oder einen Kontoauszug vorlegen. Diese Dokumente werden benötigt, um die Identität und Adresse des Kontoinhabers zu überprüfen.

3. Handelsplattform und Funktionen

3.1 Welche Funktionen bietet die Handelsplattform von Immediate Fortune?

Die Handelsplattform von Immediate Fortune bietet eine Vielzahl von Funktionen, um den Handel für Anleger zu erleichtern. Dazu gehören:

Echtzeit-Marktdaten und Charts für die technische Analyse

Verschiedene Handelsaufträge wie Market Order, Limit Order und Stop Loss Order

Auto-Trading-Funktion für automatisierten Handel basierend auf Handelssignalen

Benutzerdefinierte Handelsindikatoren und -strategien

Handelshistorie und Leistungsbewertung

3.2 Wie benutzerfreundlich ist die Handelsplattform von Immediate Fortune?

Die Handelsplattform von Immediate Fortune wurde entwickelt, um benutzerfreundlich und intuitiv zu sein. Die Plattform verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die es Anlegern ermöglicht, alle relevanten Informationen und Funktionen schnell und einfach zu finden. Die Plattform bietet auch eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten, um den individuellen Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden.

3.3 Welche Handelsinstrumente stehen bei Immediate Fortune zur Verfügung?

Bei Immediate Fortune können Anleger mit einer Vielzahl von Finanzinstrumenten handeln, darunter:

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin

Aktien von internationalen Unternehmen

Rohstoffe wie Gold, Silber, Öl und Gas

Devisenpaare wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY

3.4 Gibt es eine mobile App von Immediate Fortune?

Ja, Immediate Fortune bietet eine mobile App für iOS- und Android-Geräte an. Die mobile App bietet dieselben Funktionen wie die Web-Version der Handelsplattform und ermöglicht es den Anlegern, jederzeit und überall auf ihr Konto zuzugreifen und zu handeln.

4. Ein- und Auszahlungen

4.1 Welche Zahlungsmethoden werden von Immediate Fortune akzeptiert?

Immediate Fortune akzeptiert verschiedene Zahlungsmethoden, um Ein- und Auszahlungen zu erleichtern. Dazu gehören Kreditkarten, Banküberweisungen, E-Wallets wie Skrill und Neteller sowie Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum.

4.2 Wie lange dauern Ein- und Auszahlungen bei Immediate Fortune?

Die Dauer von Ein- und Auszahlungen bei Immediate Fortune kann je nach gewählter Zahlungsmethode variieren. Einzahlungen mit Kreditkarten oder E-Wallets werden in der Regel sofort auf das Handelskonto gutgeschrieben. Bei Banküberweisungen kann es 1-3 Werktage dauern, bis das Geld auf dem Konto erscheint. Auszahlungen werden in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen bearbeitet.

4.3 Gibt es Gebühren für Ein- und Auszahlungen?

Immediate Fortune erhebt keine Gebühren für Ein- und Auszahlungen. Die Plattform übernimmt alle Transaktionsgebühren, die von den Zahlungsanbietern erhoben werden können. Es ist jedoch möglich, dass Ihre Bank oder Ihr Zahlungsanbieter Gebühren für die Transaktion erhebt.

4.4 Gibt es Mindesteinzahlungen oder Auszahlungsbeträge?

Ja, bei Immediate Fortune gibt es Mindesteinzahlungs- und Auszahlungsbeträge. Die Mindesteinzahlung beträgt 250 Euro. Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 100 Euro.

5. Handelskonditionen

5.1 Welche Handelsgebühren fallen bei Immediate Fortune an?

Immediate Fortune erhebt keine Handelsgebühren. Die Plattform verdient Geld durch den sogenannten "Spread", der die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis eines Finanzinstruments ist. Dies bedeutet, dass Anleger beim Handel mit Immediate Fortune keine zusätzlichen Gebühren zahlen müssen.

5.2 Gibt es eine Mindesthandelssumme?

Ja, bei Immediate Fortune gibt es eine Mindesthandelssumme. Die Mindesthandelssumme beträgt 25 Euro. Dies bedeutet, dass Anleger mindestens 25 Euro in eine Position investieren müssen.

5.3 Welche Hebelwirkung bietet Immediate Fortune?

Immediate Fortune bietet eine Hebelwirkung von bis zu 1:200. Dies bedeutet, dass Anleger bis zu 200-mal mehr Kapital handeln können, als sie tatsächlich investiert haben. Die Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken und sollte mit Vorsicht verwendet werden.

5.4 Gibt es bei Immediate Fortune Einschränkungen für bestimmte Märkte?

Ja, bei Immediate Fortune gibt es Einschränkungen für bestimmte Märkte. Aufgrund von regulatorischen Vorschriften können Anleger aus bestimmten Ländern nicht auf alle Märkte zugreifen. Es wird empfohlen, sich vor der K