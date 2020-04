Die Finanzierungsrunde der Stripe Series G wurde verlängert, da das Unternehmen zusätzliche 600 Millionen US-Dollar sammelt

Stripe sammelte in einer Finanzierungsrunde weitere 600 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen plant, weiterhin in die Produktentwicklung und den weiteren Ausbau zu investieren.

Das in San Francisco ansässige Technologie- und Zahlungsunternehmen Stripe kündigte die Verlängerung seiner Finanzierungsrunde der Serie G an, als es weitere 600 Millionen US-Dollar von Investoren wie Andreessen Horowitz, General Catalyst, GV und Sequoia sammelte.

Mit der zunehmenden Geschwindigkeit, mit der Unternehmen auf Stripe live gehen, wollen sie das BIP des Internets steigern.

Das Unternehmen beabsichtigt, dies zu erreichen, indem es Unternehmen auf der ganzen Welt eine Rampe für die digitale Wirtschaft bietet

Die Finanzierungsrunde der Stripe Series G ist aufgrund der Auswirkungen des laufenden Coronavirus auf die Bitcoin Code Auswirkungen erforderlich. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie bleiben ungewiss und führen zu einer Migration von Offline zu Online, die in Wochen Jahre dauern sollte.

Aus diesem Grund besteht ein Bedarf an einer zuverlässigen, benutzerfreundlichen Infrastruktur für Internetunternehmen. Über die Finanzierungsrunde der Stripe Series G hinaus ist das Unternehmen zu einem aktiven Investor in bestimmte Startups geworden. Einige dieser Startups sind strategische Partner für Stripe, da es in andere Unternehmen übergeht, um seine Zahlungsdienste zu ergänzen.

Im Rahmen der Ankündigung der Stripe Series G-Finanzierungsrunde gab das Unternehmen bekannt, dass die Bilanz 2 Milliarden US-Dollar enthält. Dies unterstreicht, dass das Unternehmen Investitionen tätigt, um als Privatunternehmen weiter zu gedeihen. Daher scheint es nicht notwendig zu sein, auf die öffentlichen Märkte zu gehen, um Spenden zu sammeln.

Beyond Stripe Series G Finanzierungsrunde

Während dieser Sperrfrist möchte Stripe Kunden und Gemeinden dabei helfen, die Not inmitten der Pandemie zu bewältigen. Das Unternehmen würde auch bei der schnellen Unterstützung von Telemedizinanbietern in den USA behilflich sein. Unternehmen wie Solv arbeiten jetzt mit Stripe zusammen, um ärztlich unterstützte Formen von COVID-19-Tests und Notfallversorgung am selben Tag bereitzustellen.

In diesem Sinne hilft Stripe dabei, die Gründung eines Unternehmens auf seiner Plattform zu vereinfachen. Auch einzelne Landwirte, die keine Erfahrung mit der Führung eines Internetgeschäfts haben, können schnell mit Stripe beginnen, um frische Produkte online zu verkaufen. Stripe wird in Kürze einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar für Unternehmen ermöglichen, die seit dem Ausbruch des Virus in den USA auf Stripe gestartet sind

Letztendlich plant Stripe, weiter in den Ausbau seiner Plattform zu investieren, einschließlich der weltweiten Einstellung von Mitarbeitern, der Vertiefung seines Stacks an Softwarefunktionen zur Vereinfachung des Online-Geschäfts und der Expansion in andere Länder, darunter Bulgarien, Malta und Zypern.

„Menschen, die nie davon geträumt haben, über das Internet zum Arzt zu gehen oder Lebensmittel zu kaufen, tun dies jetzt aus der Not heraus. Und Unternehmen, die den Online-Umzug verschoben haben oder keinen Grund hatten, online zu operieren, haben den Sprung praktisch über Nacht geschafft “, sagte John Collison, Präsident und Mitbegründer von Stripe.

Er betonte auch, dass es jetzt nicht an der Zeit sei, sich zurückzuziehen, sondern noch stärker in die Plattform von Stripe zu investieren.