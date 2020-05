Der Steuereintreiber kommt, wer wird für die wegen des Coronavirus geleistete Hilfe bezahlen?

Könnte dies das Jahr sein, in dem die Welt es mit der Erhebung von Steuern auf Krypten ernst meint? Immerhin könnte die Coronavirus-Pandemie die Weltwirtschaft nach Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank bis zu 4,1 Billionen Dollar – oder fast 5% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts – kosten. Die Regierungen werden bald versuchen, alle möglichen Einnahmequellen zu erschließen, um ihre Haushalte auszugleichen, einschließlich der Kryptologie, sagen Steuerexperten.

„Irgendwann wird jemand die Rechnung für die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Konjunkturpakete bezahlen müssen“, sagte Peter Brewin, der Finanzpartner von PwC in Hongkong, gegenüber Cointelegraph und fügte hinzu: „Wir können davon ausgehen, dass die Steuerbehörden unter Druck geraten werden, mehr Steuern zu erheben. Ich sehe keinen Grund zu der Annahme, dass Krypto-Währungen dagegen immun sein werden.

Im Einklang damit begann die spanische Steuerbehörde am 1. April damit, 66.000 Kryptomoney-Inhaber mit Mahnschreiben an ihre steuerlichen Verpflichtungen zu erinnern, wie der Cointelegraph berichtete. „Es ist Willie Suttons Frage“, sagte Richard Ainsworth, ein Hilfsdozent an der Boston University Law School, gegenüber Cointelegraph. „Warum rauben Sie Banken aus? Dort ist das Geld. Offensichtlich liegt das unversteuerte Geld in Kryptomoney. Es wird Aktivität geben, und sie wird bedeutend sein“.

Paul Beecy, ein Partner für Steuerdienste bei Grant Thornton, sagte gegenüber Cointelegraph, dass das Bewusstsein für Kryptomoney jetzt in weiten Teilen der Welt größer ist und dass der Besteuerung von Bitcoin Revolution und anderem Kryptomoney in diesem Jahr wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden wird.

Fintech-Kreditgeber könnten Schwierigkeiten haben, sich für den Coronavirus-Hilfsplan der US-Regierung zu qualifizieren.

Aber nicht alle sind damit einverstanden. „Die IRS und andere Behörden auf der ganzen Welt werden infolge der Pandemie gezwungen sein, ihre ‚direkten‘ Steuern zu senken, z.B. durch die Verwaltung von Hilfsprogrammen“, sagte Omri Marian, Juraprofessor an der University of California, Irvine, gegenüber Cointelegraph und fügte hinzu, dass es nicht genug Einnahmen aus Kryptomoney-Guthaben gibt, um sie zu einer Top-Priorität für Steuerbehörden zu machen. „Ich hoffe, dass die Anwendung von Steuern im Zusammenhang mit Krypto-Vermögen in Zukunft gleich oder weniger stark sein wird.

Die Herausforderung der Krypto-Besteuerung

Die Steuererhebung in der Kryptologie ist seit langem problematisch. Eine Einzelperson in den Vereinigten Staaten muss zum Beispiel möglicherweise eine Kapitalertragssteuer zahlen, wenn sie eine einzige Tasse Kaffee bei BTC kauft. Doch die Vereinigten Staaten stehen in dieser Hinsicht nicht allein. Grant Thornton’s Beecy befragt seine nichtamerikanischen Kollegen regelmäßig über die Behandlung von Bitcoin-Käufen in ihrem Land. Die meisten müssen, wie in den USA, jeden Kauf (zumindest theoretisch) verfolgen, einschließlich der Kaffeetassen.

„Ja, es ist eine steuerpflichtige Disposition. Deutschland ist eine Ausnahme: Nach Regel 23 des EStG können Deutsche mit Gruften handeln, ohne Steuern zu zahlen, solange ihre Kapitalerträge insgesamt 600 Euro pro Jahr nicht übersteigen“, sagte er gegenüber Cointelegraph. Deutsche zahlen keine Kapitalgewinne, wenn die Gruftwährung länger als ein Jahr aufbewahrt wird.

Laut Brewin: „Die meisten Länder haben keine spezifischen Steuergesetze für Kryptomoney. Stattdessen versuchen sie, die Besteuerung von Krypto-Vermögen in die bestehenden Steuergesetze einzupassen, und viele haben damit begonnen, Richtlinien für die Auslegung der bereits bestehenden Gesetze herauszugeben. Ein Problem dabei ist, dass dies zu einer uneinheitlichen Behandlung in der ganzen Welt geführt hat.