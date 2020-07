Bitcoin’s prijscorrelatie met S&P 500 Hits Record Highs

Bitcoin wordt sinds zijn ontstaan „digitaal goud“ genoemd, omdat het duurzaam, fungibel, deelbaar en schaars is, net als het edelmetaal.

Echter, terwijl goud een sterke reputatie heeft in tijden van stress op de wereldwijde aandelenmarkten, moet bitcoin nog een vergelijkbare reputatie opbouwen als een veilige haven.

In feite, in de afgelopen maanden, is de cryptocurrency meer en meer gecorreleerd met de S&P 500, Wall Street’s aandelenindex en benchmark voor de wereldwijde aandelenmarkten. Nu suggereren de gegevens dat de relatie sterker is dan ooit, waardoor de aantrekkingskracht als digitaal goud waarschijnlijk een deuk heeft opgelopen.

De een maand durende bitcoin-S&P 500 realiseerde een correlatie die steeg tot een recordhoogte van 66,2% op 30 juni en stond op 65,8% op donderdag, volgens crypto-derivaten onderzoeksfirma Skew, die de gegevens begon te volgen in april 2018.

„Hoewel de bitcoin- en S&P 500-correlatie altijd een zeer goede indicator is voor de marktbeweging, houdt deze nooit echt een consistente positie in. Bitcoin Future gedraagt zich meer als een positie met een hoog hefboomeffect en volgt de markttrends in een meer volatiele, dramatische op en neergaande beweging“, zegt Wayne Chen, CEO en directeur van Interlapse Technologies, een fintechfirma.

De één maand durende metrische schommeling was grotendeels in de orde van -30% tot 50% gedurende 12 maanden alvorens te stijgen tot recordhoogtes van meer dan 60% op 30 juni. Uit de gegevens blijkt inderdaad dat de correlatie van de bitcoin met de S&P 500 enigszins inconsistent is.

De eenjarige correlatie is volgens Skew ook gestegen naar levensloophoogtes boven de 37%. Men moet echter opmerken dat metingen tussen 30% en 50% een relatief zwakke correlatie tussen variabelen impliceren.

„Bitcoin is in alle gevallen nog steeds een risicofactor. Ondanks degenen die de fundamentele gelijkenissen met goud kunnen aanhalen, heeft het nog niet bewezen dat het een toereikende afdekking is of een vlucht naar de veiligheid in tijden van risico-off sentiment,“ zei Matthew Dibb, mede-oprichter van Stack, een leverancier van cryptocurrency trackers en indexfondsen.

Risicodragende activa zijn de activa met fortuinen die verbonden zijn aan de toestand van de wereldeconomie. Bijvoorbeeld, de prijzen van voorraden en industriële metalen zoals koper hebben de neiging om te stijgen wanneer het wereldwijde economische groeitempo naar verwachting zal toenemen en tijdens een economische vertraging zal haperen.

Bitcoin heeft zich dit jaar min of meer gedragen als een risicodrager. De prijs van de cryptocurrency daalde van $10.000 naar $3.867 in de eerste helft van maart, toen aandelen wereldwijd kraterden op de coronavirus vrees. Vervolgens steeg de koers terug naar $10.000 in de volgende twee maanden, toen de S&P 500 zijn snelste berenmarktherstel zag optekenen.

Echter, behandeld worden als een risicobelegging kan een zegen zijn in vermomming voor bitcoin.

„Aangezien de correlatie tussen BTC en aandelen nog steeds zo hoog is, is onze verwachting dat dit op korte termijn alleen maar bullish is voor de bitcoin prijs, aangezien de wereldwijde markten profiteren van een ongekende hoeveelheid monetaire stimulans,“ zei Dibb.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en andere grote centrale banken injecteren namelijk enorme hoeveelheden fiat-liquiditeit in hun respectieve economieën om de COVID-19-vertraging tegen te gaan. Vanaf vorige week was de omvang van de balans van de Fed $7,01 biljoen – een stijging van 67% ten opzichte van $4,24 biljoen begin maart, volgens gegevens van de St.

HODLing blijft stijgen

Terwijl de bitcoin moeite heeft om zich te vestigen als een havenbedrijf, blijven sommige investeerders ongewenst.

„HODLers“ of langlopende houders van bitcoin, zoals gemeten aan het aantal adressen dat bitcoin ten minste 12 maanden opslaat, stegen tot een levenslange hoogte van 20,3 miljoen in juni. Dat overtrof de vorige high van 19,52 miljoen bereikt in mei, volgens IntoTheBlock, een blockchain inlichtingenbedrijf.

„Met de halvering die onlangs is voltooid, zijn veel houders van mening dat de gemiddelde prijs van Bitcoin een stuk hoger zou moeten zijn dan de huidige waarde. Dit creëert meer een hodl type gedrag totdat de markt weer stoom begint op te bouwen,“ zei Chen.

De metriek heeft een nieuw record gevestigd voor de 12e maand op rij in juni. Met name het aantal houders stijgt met 22% op jaarbasis, hoewel de prijs van de bitcoin in dezelfde periode met 25% is gedaald.

In perstijd, handelt de cryptocurrency bij $9.110, hebben ondergedompeld aan laagste punten dichtbij $8.930 tijdens de handelsuren van de V.S. op Donderdag.