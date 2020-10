Bitcoin-prijsbeweging met zwarte letters

De meeste Bitcoin-prijsbewegingen vertonen sombere tekenen.

Bitcoin zal waarschijnlijk de $11.000 tot $10.900 bereiken alvorens te stijgen.

Ondanks het verzet bevindt Bitcoin zich nog steeds in de aankoopzone.

De Crypto King slaagde erin het verzet te doorbreken en genoot van een hoge prijs van meer dan 11.500 dollar, hoewel hij er weinig aan gewonnen heeft. In de afgelopen 24 uur heeft de Bitcoin-prijsbeweging een hoog niveau laten zien met de 11.600 dollar op 15 oktober, maar de toegenomen volatiliteit heeft ervoor gezorgd dat de prijs weer in een snel tempo is gedaald.

Na de crash van 16 oktober daalde de Bitcoin-prijs tot $1.240, en ondanks een licht herstel bereikte het zijn laagste punt van $1.11219 twee keer op rij. Sindsdien is de koning erin geslaagd om de prijs te verhogen tot boven de $1.100, maar de constante volatiliteit van de prijzen vertelt een ander verhaal.

Op de technische indicatoren van kopen en verkopen staat Bitcoin Profit voor stabiel kopen in de afgelopen week, en misschien is overmatig kopen wel het enige wat de munt overeind houdt. Handelaren noemen het een valse zwelling vanwege een mogelijke FoMo, terwijl sommige cryptocurrency-analisten de situatie al vergelijken met de rune van 2017.

Bitcoin-prijsbeweging: Waar is BTC?

De meeste Bitcoin-analisten verwachten dat de bearish trend zich zal voortzetten in de richting van $10900, terwijl sommigen zelfs verwachten terug te keren naar het $9000-bereik voor de laatste rally van het jaar. Analist Dino Alpacino legt uit dat het hoofdsteunniveau momenteel 10.800 dollar is en verder onder 10.000 dollar ligt. Tegelijkertijd ligt de belangrijkste weerstand in het bereik van 11.500 tot 12.000 dollar.

Alpacino legt uit dat de cryptocur-valuta is toegenomen tot het huidige handelsniveau. De cryptokoning zal echter waarschijnlijk een daling moeten ondergaan voordat hij weer kan stijgen naar de hogere prijsklasse.

Analist Vince Prince legt uit dat de huidige situatie van BTC kritiek is voor de komende dagen. De druk van de beren neemt toe, en een terugtrekking is zeer waarschijnlijk. Als de koning zijn huidige niveau van steun verliest, zal hij waarschijnlijk vallen totdat hij sterke steun vindt. Het huidige niveau van sterke steun is $10920, maar de onzekerheid is vele malen lager.

Vince voegt eraan toe dat als de prijs van BTC erin slaagt zich terug te trekken uit de huidige steunniveaus – die in het blauw zijn aangegeven – de beleggers zich in de veilige zone zullen bevinden. Als Bitcoin echter onder dit niveau sluit, zal de mogelijkheid van verdere toegang tot de veilige zone die in de grafiek als „bullish-invalidatie“ is gemarkeerd, toenemen. Voorzichtig handelen is cruciaal in het huidige prijstrendscenario.