Bitcoin Powoli szlifuje w kierunku 11 500 USD, PKB USA cierpi z powodu najgorszego spadku kwartalnego.

Według danych opublikowanych wczoraj (30 lipca) przez Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA), w II kwartale amerykański PKB spadł o 32,9% w ujęciu rocznym. Tymczasem Bitcoin nadal radzi sobie dobrze, pozornie powoli obniżając się do poziomu 11.500 dolarów.

BEA, która jest agencją Departamentu Handlu USA, wydała komunikat prasowy zatytułowany „Produkt Krajowy Brutto, II kwartał 2020 roku (Advance Estimate) i Aktualizacja Roczna“ o 08:30 ET w czwartek (30 lipca).

Realny produkt krajowy brutto (PKB) spadł w II kwartale w tempie 32,9% rocznie (w porównaniu do spadku o 5,0% w I kwartale 2020 r.).

BEA zrzucił winę za ten ogromny spadek realnego PKB w II kwartale, który był największym kwartalnym spadkiem od 1947 r., kiedy to rząd amerykański zaczął notować kwartalny PKB na tle obecnej pandemii COVID-19:

„Spadek PKB w drugim kwartale odzwierciedlał reakcję na pandemię COVID-19, ponieważ polecenia „zostań w domu“ wydane w marcu i kwietniu zostały częściowo zniesione w niektórych regionach kraju w maju i czerwcu, a płatności pomocy rządowej w przypadku pandemii zostały rozdzielone między gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

„Doprowadziło to do szybkich zmian w działalności, ponieważ przedsiębiorstwa i szkoły nadal pracowały na odległość, a konsumenci i przedsiębiorstwa anulowali, ograniczyli lub przekierowali swoje wydatki.

„Pełnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19 nie da się określić ilościowo w szacunkach PKB na drugi kwartał 2020 r., ponieważ skutki te są na ogół osadzone w danych źródłowych i nie można ich zidentyfikować oddzielnie“.

Jeśli chodzi o Bitcoin Evolution, zgodnie z danymi CryptoCompare, obecnie (w dniu 31 lipca o godz. 10:26 UTC), Bitcoin handluje około 11 153 USD, co stanowi wzrost o 1,78% w ciągu ostatnich 24 godzin:

We wtorek (28 lipca), w wywiadzie dla „Squawk Box“ CNBC, Michael Novogratz, były partner Goldman Sachs, jak również założyciel, prezes i dyrektor generalny banku handlowego Galaxy Digital, skoncentrowanego na kryptoflorze, powiedział, że ze względu na globalną „pompę płynności“, spodziewał się, że zarówno złoto, jak i Bitcoin, na które postawił duże zakłady, będą nadal robić dobrze w przyszłości.

W odniesieniu do Bitcoin, on oczekuje, że cena Bitcoin osiągnie 14.000 dolarów w ciągu najbliższych trzech miesięcy i 20.000 dolarów do końca tego roku.

Najnowsza analiza z badania rynku na temat startupów Glassnode pokazuje, że pomimo wzrostu Bitcoin do 11.000 dolarów i więcej, długoterminowe HODLers nie wydają się być zainteresowani wypłatą na tych poziomach:

Pomimo niedawnego wzrostu Bitcoin’a do 11 tys. dolarów, nie ma obecnie oznak słabych rąk od długoterminowych inwestorów.#Bitcoin Hodler Net Position Change pozostaje dodatnia od końca marca, a hodlerzy akumulują obecnie ponad 50 tys. dolarów BTC każdego miesiąca.https://t.co/HYZgjbiIWD pic.twitter.com/9OuxEIpyuw

Jeśli chodzi o Etereum, które świętowało piątą rocznicę uruchomienia swojej sieci głównej na żywo, Eter (ETH) nadal robi wrażenie w 2020 roku, zwiększając się o 7,6% w ciągu ostatnich 24 godzin do 341,71 dolarów, co oznacza, że w okresie od początku roku do końca roku (YTD), Eter wzrósł o 164,65% w stosunku do USD:

Popularny analityk/ handlowiec kryptograficzny Josh Rager, który jest również

współzałożycielem internetowej platformy do nauki kryptografii Blockroots, a także doradcą kilku startupów z łańcuchami blokowymi, wydaje się być dość byczy w kwestii Ether, bazując na jego lekturze wykresów cenowych:

$ETH

Po zamknięciu powyżej długoterminowego R/S na wykresie 2-dniowym

Możemy wysłać ETH na $365.

Za tym idzie ponad 400 dolarów… co oznacza, że altcoiny mogą tu biegać, gdy dominacja BTC wycofuje się zbyt pic.twitter.com/cJNja9NVQn.

– Josh Rager 📈 (@Josh_Rager) 31 lipca 2020 r.