Bitcoin – Pas votre propriété intellectuelle

Définir Bitcoin et crypto-monnaies en termes courants n’a jamais été facile. Après tout, comment est-ce possible? Les crypto-monnaies sont révolutionnaires, elles n’ont jamais été censées se limiter à la définition traditionnelle des concepts. L’exemple de la difficulté à définir les crypto-monnaies en termes juridiques en est un bon exemple.

Cependant, chaque fois que la loi et Bitcoin Evolution sont évoqués dans la même phrase, la majeure partie de la conversation tourne autour de la crypto-réglementation (ou de son absence), des gouvernements et des agences d’application comme la SEC. C’est bien beau, mais l’accent mis sur ces sujets dissuade souvent les gens de se concentrer sur d’autres aspects juridiques. C’est pourquoi, lorsque des gens comme Craig Wright «obtiennent» un droit d’auteur sur le livre blanc de Bitcoin, les gens paniquent et réagissent de manière excessive.

À première vue, Bitcoin et le concept de propriété intellectuelle, ensemble, ne calculent pas

C’est vrai, ils ne le font vraiment pas. Pourquoi alors même envisager de les calculer? Eh bien, des raisons.

En règle générale, faire valoir sa propriété intellectuelle, que ce soit par des brevets, des droits d’auteur, des marques de commerce ou des secrets commerciaux, est un signe de propriété. En ce qui concerne les crypto-monnaies, ce n’est pas possible. Cela a du sens, non? Eh bien, pas vraiment, car comme indiqué précédemment, les crypto-monnaies ne peuvent pas se limiter à des définitions et des concepts hermétiques. Et cette ambiguïté engendre le chaos.

Une marque, une source pour les gouverner tous….

Il suffit de regarder les marques pendant une seconde. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle définit les marques comme «un signe capable de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises». Cela semble assez simple pour quiconque n’a jamais été confondu entre les symboles de Bitcoin, Bitcoin Cash , Bitcoin SV et Bitcoin Gold (oui, cela aussi).

Désormais, les lois sur les marques et la propriété intellectuelle, en général, varient d’un pays à l’autre. C’est le cas même lorsque ces lois sont normalisées au mieux des capacités du législateur autour du cadre fourni par l’OMPI, l’Accord sur les ADPIC et la Déclaration de Doha de 2006. Ce manque d’uniformité peut avoir des implications considérables pour les industries conventionnelles comme les produits pharmaceutiques. et l’agriculture, et de nouveaux comme l’industrie de la crypto-monnaie.

Pensez-y – Le principe de base, le principe fondamental de toute loi sur les marques est la maxime «Une marque, une source».

„Une source“

Comment définiriez-vous ce que l’on entend par «One Source» quand il s’agit de Bitcoin? Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que contrairement à la McDonald’s Corporation qui possède ces arches dorées emblématiques sous la forme d’un symbole de marque, personne ne possède Bitcoin. En fait, personne ne possède vraiment de crypto-monnaies. Il n’y a pas d’autorité centrale ou d’institution qui puisse prétendre à la „ possession “ de Bitcoin.

Bitcoin n’a pas d’endroit unique où il opère et n’a pas d’emplacement physique. En fait, on peut affirmer que la plus grande crypto-monnaie du monde, comme Internet, est un bien mondial. C’est ce que Preston Byrne appelle le «problème du Forum».

Tu viens de devenir propriétaire

Mais attendez. Les gens ne „ possèdent “ pas Bitcoin et crypto-monnaies? Eh bien, oui et non. Oui et non, car même quelque chose d’aussi simple que de définir la propriété semble compliqué lorsqu’il s’agit de crypto-monnaies.

La propriété, dans l’industrie de la crypto-monnaie, est un concept qui existe dans la zone grise de l’ambiguïté juridique. Pensez-y – Quand je dis que je possède Bitcoin (ce n’est pas le cas, mais faisons comme si je suis riche), je me réfère généralement à moi en tant que propriétaire de facto . Tout comme je revendiquerais de posséder les sous dans ma poche. Cependant, en ce qui concerne les crypto-monnaies, qu’implique l’idée de propriété de jure ?

Eh bien, cela aiderait probablement si nous définissions ce que signifie vraiment „ posséder “ Bitcoin. Lorsque les gens disent qu’ils „ possèdent “ Bitcoin, ils possèdent une partie du Bitcoin UTXO qui leur est uniquement attribuée, en vertu de la clé privée correspondante.

En vertu de la clé privée correspondante, ce qui signifie que comme avocat Knut Karnapp met , « En ce qui concerne le réseau Bitcoin est concerné si la clé privée accorde le pouvoir de disposition à quiconque est en possession de ladite clé. » Par extension, cela signifie que si quelqu’un perd sa clé privée, il perd son Bitcoin. Et, si la clé privée est volée, pour les besoins du réseau Bitcoin, les pouvoirs de disposition incomberont à quiconque est en possession de la clé privée, même si la loi en disait autrement.

Hélas, la propriété du Bitcoin et des crypto-monnaies n’est pas la seule question qui triche le gris dans le noir et blanc de la loi.