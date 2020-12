Bitcoin Miners så 48% inntektsøkning i november

Bitcoin-gruvearbeidere genererte anslagsvis $ 522 millioner i inntekter i november, opp 48% fra oktober , ifølge kjededata fra Coin Metrics analysert av CoinDesk.

Den kraftige inntektsøkningen kom da bitcoin økte gjennom november, og satte en ny heltidshøyde innen månedens slutt etter å ha fått over 40 prosent. Månedlige samlede inntekter i november nådde det høyeste nivået siden september 2019.

Inntektsestimater antar at gruvearbeidere selger BTC umiddelbart

Målt etter inntekt per Profit Revolution, enhetsmåling for hastigheten på gruvedrift av kryptovaluta, gikk gruveinntektene seks måneders høyder da den klatret over $ 0,15 flere ganger i november, det høyeste nivået siden begynnelsen av mai, ifølge data samlet av gruvedrift programvareselskap Luxor Technologies.

Til tross for betydelig volatilitet i året, er gruveinntektene målt ved terahash per sekund (TH / s) omtrent flate år til dags fra omtrent $ 0,138 per TH / s 1. januar til $ 0,135 per TH / s ved siste kontroll.

Nettverksgebyrer innbragte $ 54,9 millioner i november, eller nesten 11% totalinntekt, en liten prosentvis reduksjon fra 12,2% av omsetningen representert av avgifter i oktober

Avgiftene falt jevnt og trutt gjennom november, og kom ned fra de omtrent to-årige toppene i slutten av oktober, og falt fra et gjennomsnitt på $ 13 transaksjonsgebyr i begynnelsen av november til under $ 3 nær månedens slutt, per myntmåling.