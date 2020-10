Base de Moeda Suporta mais de 11 bilhões de dólares de Bitcoin em armazenamento a frio

A quantidade de Bitcoin em armazenagem frigorífica diminuiu nos últimos meses, mas seu valor aumentou em milhares de dólares.

A Coinbase agora detém mais de 11 bilhões de dólares em armazenagem frigorífica Bitcoin.

Troca de moeda criptográfica A Coinbase detém aproximadamente 994.904 Bitcoin Era em câmaras frigoríficas, de acordo com ChainInfo, uma plataforma analítica de Bitcoin. Pelos preços de hoje, isto totaliza mais de 11 bilhões de dólares.

A quantidade de Bitcoin detida pela Coinbase em câmaras frigoríficas diminuiu de fato desde o final do ano passado. Em dezembro de 2019, foi relatado que a Coinbase detinha 966.230 Bitcoin. No entanto, o preço da Bitcoin cresceu significativamente desde então até seu valor atual de 11.420 dólares. E como o preço da Bitcoin continua a subir, as reservas da Coinbase crescem mais valiosas a cada dia.

„Talvez seja o maior pote de mel do mundo, muita gente certamente gostaria de ter um computador quântico“, disse Elias Strehle, pesquisador do Laboratório de Pesquisa Blockchain, ao Decrypt.

O maior controle da Bitcoin pela Coinbase poderia representar um certo risco de segurança para a indústria criptográfica. Caso a Coinbase alguma vez fosse explorada, haveria uma grande quantidade de Bitcoin em jogo. Entretanto, a troca mantém protocolos de segurança rígidos e até tenta atacar a si mesma para verificar se há alguma fraqueza.

As participações da Coinbase também prejudicaram potencialmente a descentralização da indústria criptográfica. Entretanto, ainda é possível fazer distinções entre a Coinbase e um banco tradicional.

„Um problema é que a Coinbase teria dificuldade em resgatar esses Bitcoin“, disse Strehle, acrescentando: „Portanto, eles não podem se tornar um banco secretamente usando seus Bitcoin sob custódia como capital de giro“.

No entanto, as propriedades de Bitcoin da Coinbase são de longe maiores do que qualquer outra troca criptográfica. De acordo com ChainInfo, as trocas criptográficas Huboi e Binance detêm 323.655 (US$ 3,7 bilhões) e 289.691 (US$ 3,3 bilhões) Bitcoin respectivamente, com a troca criptográfica Kraken detendo 126.509 (US$ 1,4 bilhões) Bitcoin.

E se o preço da Bitcoin continuar a subir, estas trocas estarão cuidando de arcas de tesouro ainda maiores.