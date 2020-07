Anleger befürchten Ausverkauf von Ethereum nach PlusToken-Transfers im Wert von 789K

PlusToken hat kürzlich Ethereum im Wert von $186 Millionen bewegt, wodurch Investoren einen Dump im ETH-Preis befürchten mussten.

Anfang dieser Woche versuchte PlusToken, einer der größten Betrüger in der Welt der Krypto-Währungen, 789.500 Äther (ETH) zu bewegen, aber die Bewegung dieser gestohlenen Gelder wurde vorübergehend durch Überlastungsprobleme innerhalb des Ethereum-Netzwerks aufgehalten.

Der Transfer von 186 Millionen Dollar auf Bitcoin Era kam von einer bekannten Ethereum-Adresse und wurde später in 50 verschiedene Transaktionen aufgeteilt, möglicherweise als Versuch, die Aktivität zu verschleiern. Whale Alert entdeckte zunächst die Transaktionen, die seither bearbeitet wurden, aber es wurden nur wenige Informationen über den Bestimmungsort der Gelder gemeldet.

Nur zwei Tage vor dieser neuesten Entwicklung bewegte PlusToken auch gestohlene EOS im Wert von 67 Millionen Dollar.

PlusToken-Verkäufe führen zu ETH- und BTC-Korrekturen

Obwohl PlusToken im vergangenen Jahr aufgelöst wurde, fügt es der Kryptoindustrie immer noch Schaden zu, indem es Bestände liquidiert und große Mengen an Bitcoin (BTC) und anderen Vermögenswerten wie Ether und EOS hält.

PlusToken hält immer noch eine beträchtliche Menge an gestohlenen Krypto-Vermögenswerten, und diese Gelder stellen weiterhin eine Bedrohung für die Spotmärkte dar, da große Marktverkäufe den Preis von Bitcoin und Ether an verschiedenen Börsen beeinflussen können.

Während einige glauben, dass der Absturz vom 12. März durch das Dumping von Bitcoin an den Spotmärkten durch PlusToken verursacht wurde, wurde diese Theorie durch Daten des Blockkettenanalyse-Unternehmens Chainalysis schnell widerlegt.

Laut Chainalysis verlangsamten sich die BTC-Bewegungen von PlusToken an den Börsen vor dem Crash am Schwarzen Donnerstag stark, was zeigt, dass die beiden Ereignisse nicht miteinander zusammenhingen.

Obwohl dieser spezielle Absturz nicht mit PlusToken zusammenhing, glauben viele immer noch, dass die Gruppe für einige der akzentuierten Kursverluste bei Bitcoin, nämlich im Dezember 2019, verantwortlich ist.

Da Krypto-Optionen und Futures weiter an Popularität gewinnen, wird die Gefahr eines akzentuierten Kursrückgangs aufgrund eines großen Ausverkaufs größer, da er möglicherweise eine lange Druckwelle für Ether auslösen könnte.

Kim Grauer, Forschungsleiter für Kettenanalyse, stimmt zu, dass ein durch PlusToken ausgelöster Ausverkauf ein echtes Risiko darstellt. Grauer sagte zuvor gegenüber Cointelegraph:

„Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass große Zuflüsse an Börsen, wie die von PlusToken im vergangenen Jahr, die Preisvolatilität an den Börsen tendenziell erhöhen. Dieses Problem kann potenziell durch Handels-Bots verschärft werden, die diese On-Chain-Bewegungen aufgreifen und Trades ausführen, ganz zu schweigen von den stark fremdfinanzierten Positionen an Derivatebörsen, die recht schnell liquidiert werden können. Aber insgesamt tendieren die Preise dazu, sich von diesen einmaligen Ereignissen schnell wieder zu erholen“.

Austausch erhöht die Sicherheit zur Abwehr von Betrügern

In diesem Fall fungierte das Ethereum-Netzwerk als vorübergehender Engpass für die Betrüger, da die Transaktion aufgrund von Netzwerküberlastung zum Stillstand kam, was ironischerweise ein sehr kleiner Silberstreif in den aktuellen Skalierbarkeitsproblemen ist, mit denen das zweitgrößte Blockketten-Netzwerk konfrontiert ist.

Die größte Abschreckung für die Liquidierung von PlusToken-Geldern sollten jedoch die KYC-Standards (Know-your-customer) der Börsen sein.

KYC verlangt von den Benutzern, ihre Identität preiszugeben, was, wenn es richtig gemacht wird, zur Verhaftung der Person(en) führen könnte, die die Vermögenswerte verkauft. Wie bereits früher berichtet, fand ein großer Teil der von PlusToken durchgeführten BTC-Verkäufe an den Börsen von Huobi und Okex statt, wo die KYC- und AML-Richtlinien nicht ausreichten, um die Betrüger zu stoppen.

Fairerweise muss man sagen, dass Huobi seit der letzten Welle von PlusToken-BTC-Verkäufen an der Verbesserung seiner Sicherheitsstandards gearbeitet hat. Die Börse hat kürzlich ein On-Chain-Überwachungstool namens Star Atlas eingeführt, um „Verbrechen wie Betrug, Geldwäsche und andere problematische Aktivitäten“ auf ihrer Plattform zu identifizieren.

Peer-to-Peer-Austausch Paxful ist vor kurzem auch eine Partnerschaft mit Chainalysis eingegangen, um die Überwachung illegaler Transaktionen zu verstärken.

Es ist zwar schwer zu sagen, was die PlusToken-Betrüger als nächstes tun werden, aber die Händler werden den bevorstehenden Verfall von Ether-Optionen und den Kassakurs an den Börsen genau beobachten, um zu sehen, ob die Betrüger versuchen, nach dem Verfall auf offenen Märkten zu dumpen.