2020 Var Året, Hvor Bitcoin-Finansiering Gik Brrr

I 2020 oplevede en tilstrømning af sponsorering til Bitcoins open source-udviklere. Men det er vores ansvar at opretholde denne tendens i 2021.

2020 var uforglemmeligt, især for Bitcoin

For at hjælpe med at mindes dette år for vores læsere bad vi vores netværk af bidragydere om at reflektere over Bitcoins prishandling, teknologiske udvikling, vækst i samfundet og mere i 2020 og reflektere over, hvad alt dette kan betyde for 2021. Disse forfattere reagerede med en samling af tankevækkende og tankevækkende artikler. Klik her for at læse alle historierne fra vores slutning af året 2020-serien.

Dette år har været et, som ingen af ​​os snart vil glemme. Mens verden ser ud som et kaotisk sted, fortsætter Bitcoin med at finde sin fodfæste og forblive stabil og beviser konstant kritikerne forkert, gang på gang.

Men tingene ændrede sig meget omkring Bitcoin også i år. Den tredje halvering af tilskuddet skete, vi fik en Bitcoin-hashtag emoji, og vores yndlings orange mønt så voksende accept blandt institutionelle investorer . Men et emne stak mig virkelig ud i år: Bitcoin-udviklerfinansiering.

Selvom jeg ikke er udvikler, finder jeg dette emne meget vigtigt fremover. Så jeg ville benytte lejligheden til at dykke ned i det og dets historie lidt mere.

Vi ved alle vigtigheden af ​​open source-software. Når alt kommer til alt, er Bitcoin selv gratis, open source-software (FOSS), som alle kan bidrage til (og revidere). Dette er et vigtigt aspekt for at skabe en virkelig hård og knap digital valuta. Hvordan ved du, hvad det faktisk er, hvis du ikke kan revidere det offentligt?

Men hvem vedligeholder den software? Hvem arbejder på den kode, som Bitcoin er bygget på? Du kan se alle bidrag i Bitcoin Core GitHub ( https://github.com/bitcoin/bitcoin ). Skønheden ved Bitcoins decentralisering kan også ses i mangfoldigheden af ​​dens bidragydere – den er åben for alle.

Finansieringen af ​​FOSS-udvikling har altid været lidt af en vanskelig situation. Vi ved alle vigtigheden af ​​softwaren, men på grund af dens åbne og gratis natur er der ikke meget incitament til at finansiere den. Der er ikke noget at sælge, Bitcoin er gratis for alle at bruge.

De, der forstår vigtigheden af ​​det, har deltaget i finansieringen af ​​udviklere tidligere, men noget ændrede sig i år. Tidligere kom mest finansiering fra små grupper eller organisationer (som Blockstream, Chaincode, MIT osv.), Der ansætter udviklere direkte.

2020: Årets udviklingsstipendier blev seje?

I år har vi set en tilstrømning af Bitcoin-udviklere, der uafhængigt finansieres gennem tilskud eller sponsorater fra større organisationer som Square Crypto , OKCoin , Kraken , BitMEX osv.

Coinbase og Gemini forpligtede sig også til at finansiere udviklere i fremtiden, og projekter som Brink vil rekruttere og træne nye udviklere, samtidig med at de også tilbyder mulige tilskud til erfarne bidragsydere.

Et andet nyt sted til støtte for open source-bidragydere er GitHubs nye “Sponsorer” -funktion, der blev annonceret sidste år. Enkeltpersoner kan donere direkte til udviklere med tilbagevendende betalinger for at støtte deres arbejde med Bitcoin Core eller andre projekter. Bitcoindevlist.com er et websted, der viser mange individuelle udviklere og deres baggrund med links til deres „GitHub-sponsorer“ -sider eller BTCPay Server-integrationer til direkte betaling med bitcoin.

Alle disse bestræbelser har sammen gjort dette år til et vigtigt skridt fremad i finansieringen af ​​det vigtige arbejde fra Bitcoin Core-bidragydere.

Vil Bitcoins værdier forblive intakte?

Bitcoins historie er fyldt med mange forsøg på at finansiere udvikling, og nogle af dem har været noget kontroversielle. Tidligt på forsøgte Bitcoin Foundation blandt andet at løse dette problem, og mens det gjorde nogle fremskridt, kritiserede mange dets retning. B var et nyere forsøg, der oplevede en vis pushback fra Bitcoin-samfundet.

Men hvorfor ville nogen være imod økonomisk støtte til open source-bidragydere? Er det ikke en rent god ting?