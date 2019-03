Manchmal müssen Sie die USB-Einstellungen Ihres Samsung Galaxy S5 konfigurieren oder ändern, damit Ihr Telefon aufgeladen, synchronisiert oder bestimmte Aufgaben ausgeführt werden können, wenn es an Ihren Computer angeschlossen ist. Um Dateien zwischen den beiden Geräten (Galaxy S5 und Computer) zu übertragen, können Sie zwischen dem USB-Massenspeicher (UMC oder MSC) und dem Media Transfer Protocol (MTP) Modus wählen. Beide Modi haben die gleichen Arten von Funktionen, und beide ermöglichen es Ihnen, Dateien, Videos, Fotos usw. zu übertragen.

Ändern der USB-Verbindungsoptionen auf Samsung Galaxy S5

Nachfolgend finden Sie die Schritte zum Ändern der USB-Anschlussoptionen für Samsung Galaxy S5. Sie können ihnen folgen, wenn Sie die USB-Anschlussoptionen an Ihrer Galaxy S5 ändern möchten.

Schließen Sie das USB-Kabel an Ihre Galaxy S5 an. Nachdem Sie das USB-Kabel in Ihre Galaxy S5 eingesteckt haben, berühren Sie die Benachrichtigungsleiste und ziehen Sie sie nach unten. In der Regel müssen Sie nichts an den USB Einstellungen S5 auf Ihrem Smartphone ändern. Unter Benachrichtigungen sehen Sie die Option’Als Mediengerät verbunden‘. Berühren Sie diese Option. Auf dem Bildschirm werden Sie aufgefordert, andere verfügbare USB-Optionen einzugeben, aus denen Sie auswählen können. Berühren Sie die Option aus der Liste, die Sie verwenden möchten. Sie können beispielsweise MTP oder Mediengerät berühren. Nach der Auswahl sehen Sie eine Markierung im Kontrollkästchen neben der ausgewählten Option. Werfen Sie nun einen Blick auf die obige Benachrichtigung. Es wird angezeigt, dass Ihre Galaxy S5 nun als Mediengerät oder Kamera angeschlossen ist. Es hängt von der Option ab, die Sie in den vorherigen Schritten ausgewählt haben.

MSDRM oder Windows Media Digital Rights Management

Mit dem MTP können Sie andere Funktionen auf dem Gerät nutzen. Es unterstützt MSDRM oder Windows Media Digital Rights Management. Wenn Sie verbunden sind, können Sie jede beliebige Datei übertragen, da es keine Begrenzung der Dateigröße gibt, die Sie übertragen möchten, und die in einem reinen PC-Modus verwendet wird.

Die Funktionen MSC oder UMS bieten keine anderen Funktionen, wenn sie verbunden sind. Mit dem UMS oder MSC können Sie über ein Car-Kit auf Dateien zugreifen und die Dateien können auf einem Mac- oder Windows-Computer verwendet werden. In diesem Modus gibt es eine Begrenzung der Dateigröße, die 4 GB beträgt.