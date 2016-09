Das Finanzamt verdient bei Plus500 und anyoption

Überall verdient das Finanzamt mit, so auch bei den binären Optionen. Schließlich kann man beim Handel mit den binären Optionen Gewinne erwirtschaften. Und Gewinne sind nichts anderes wie Einkünfte und Einkünfte muss man versteuern. Wie genau die Versteuerung erfolgt, das kann man nachfolgend erfahren.

Keine gesonderte Meldung ist notwendig

Egal ob man sich für einen Broker im Inn- oder im Ausland entscheidet, jeden Gewinn den man aus den binären Optionen erwirtschaftet, muss man versteuern. Dies gilt im übrigen auch, wenn man im Ausland sein Geld auf einem Konto parkt, auch dieses muss man versteuern. Wer jetzt mit dem Handel von binäre Optionen beginnt, der sollte sich immer gleich vor Augen führen, absofort muss jeder Gewinn, aber auch jeder Verlust dokumentiert werden.

Diese Dokumentation über die Gewinne und Verluste benötigt man später für seine Steuererklärung. Den, eine Anmeldung beim Finanzamt ist mit der Handelsaufnahme bei einem binären Broker nicht notwendig. Vielmehr reicht es aus seine Gewinne im Rahmen seiner jährlichen Steuererklärung zu erklären. Im Übrigen, einige Broker werben mit einer Steuerfreiheit, den schließlich fallen bei Glücksspielgewinnen keine Steuern an. Doch dies ist so nicht richtig, den das deutsche Steuerrecht erkennt binäre Optionen nicht als Glücksspiel an, vielmehr als ein Finanzprodukt.

Dementsprechend erfolgt auch eine Versteuerung. Wer sich jetzt fragt, welche Steuern anfallen, so ist dieses natürlich von der Höhe der Gewinne abhängig. Grundsätzlich unterliegen die Gewinne unter anderem der Abgeltungssteuer. Falls man seiner Bank einen entsprechenden Freistellungsauftrag erteilt hat, werden die anfallenden Steuern direkt nach Eingang der Gewinnzahlungen abgezogen und an das zuständige Finanzamt abgeführt. Trotz der sofortigen Abführung, entbindet dieses nicht von der Dokumentation und Abgabe einer Steuererklärung.

Hilfe beim Fachmann holen

Gerade wenn man täglich mit binären Optionen handelt oder noch an der Börse tätig ist, kann entsprechend umfangreich eine Steuererklärung werden. Da das Steuerrecht sehr komplex ist, kann es sich empfehlen bei der Erstellung der Steuererklärung sich beraten zu lassen. So kann man auf Nummer sicher gehen das alles korrekt versteuert wird, unter Umständen kann ein Steuerberater aber auch aufgezeigen, wie man Steuern sparen kann.