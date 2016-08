Book of Ra – Das Spiel im Online Casino

Book of Ra ist eine Slot-Maschine mit Walzen und Symbolen. Bei dem Spielautomat ist das Ziel, um das Glücksspiel zu gewinnen, das sämtliche der fünf Walzen das gleiche Symbol zeigen müssen Die Reihe muss durchgehend von links nach rechts mit dem gleichen Symbol belegt sein. Der Joker bildet die Ausnahme und ist das Universalsymbol.

Er ersetzt jedes andere Symbol. Bei dem einarmigen Banditen Book of Ra wird am beginn ein Betrag gewählt, der zum Spielen verwendet wird. Mit den Plus- und Minussymbolen kann die Summer erhöht oder vermindert werden. Wird eine reihe mit gewissen Symbolen erzielt, zeigt das Feld daneben die Gewinne beziehungsweise welche Summe ausbezahlt wird.

Mit dem grünen Knopf startet das Spiel. Der Autostart sorgt für einen automatisierten Durchlauf. Wird der Knopf nochmals gedrückt, beendet das den Durchlauf auch wieder.



Risiko und Gewinnchance

Eine weitere Besonderheit bei dem Spielautomat Book of Ra ist im Gamble-Knopf versteckt. Werden mindestens zwei gleiche Symbole nebeneinander angezeigt, kann der Gamble -Knopf betätigt werden. Durch Knopfdruck kann sich der Gewinn eventuell verdoppeln. Am Rande des Spielfeldes werden die Ergebnisse der vorher gespielten Gamble-Spiele angezeigt.

Als Anreiz gibt es Freispiele zu gewinnen. Mehr zu Book of Ra auf der Seite www.bookofra-kostenlos.info. Die Freispiele können gewonnen werden, indem eine Kombination von drei oder mehr Book of Ra Büchern erzielt wurde.

Dann bekommt der Spieler zehn Freispiele. Diese werden jeweils mit der Summe an Geld gestartet, mit dem die Spiele auch gewonnen wurden. Bei dem Start wird zudem ein Bonussymbol automatisch gewählt. Sollte dieses Symbol in gewisser Menge aufkommen, so wird der Gewinn multipliziert mit dem Wert des Bonus-Symbols, der mit den Gewinnlinien ermittelt wird.

Der Einsatz mal dem Symbol ermittelt den Wert des Bonus-Symbols. Unter der Schaltfläche „Gewinne“ kann der Gewinnwert angesehen werden. Diese Fläche befindet sich neben dem Knopf „Gamble“. Book of Ra ist ein spannendes Spiel am einarmigen Banditen.