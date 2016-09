Börsenindizes für neue Broker

Börsenindizes werden verwendet, um einen schnellen Überblick über die gesamten Bewegungen des Marktes zu erhalten. Es gibt viele verschiedene Indizes veröffentlicht, aber ein paar wichtigsten sind die meisten Anleger die Aufmerksamkeit anyoption Test dominieren. Der Dow Jones Industrial Average – in der Regel genannt „der Dow“, der S & P 500 und der NASDAQ Composite Index – sind die am häufigsten genannten Börsenindizes.

Verstehen Sie, was der Index abdeckt. Um es zu lesen, ist es wichtig zu wissen, was der Index abdeckt. Der S & P-500-Index, zum Beispiel umfasst große USA-Aktien, während der NASDAQ Composite nur Aktien gehandelt an der NASDAQ abdeckt.

Verstehen Sie die Zahlen. Börsenindizes sind gewichtete Durchschnitte der Verbundwerte der Aktien innerhalb des Index. Als solche sind Marktindizes im Allgemeinen sehr nützlich, wenn im Vergleich zu früheren Indexwerten.

Lesen Sie die Veränderung des Marktindex als Prozentsatz nicht ein Dollar-Betrag. Somit stellt eine Bewegung 8500-8800 eine 3,53 Prozent Veränderung (300/8500).

Vergleichen Marktindexzahlen zu anderen Zeiten für relevante Vergleichs. Ein Vergleich der Marktindexwert auf den Wert von vor einem Jahr gibt eine Vorstellung von der Marktentwicklung für ein 1-Jahres-Zeitraum. Ein Vergleich der Marktindexwert auf den bisherigen Tiefststand gibt die Leistung des aktuellen Aufwärtstrend.

Die Weltwirtschaft hat die Welt kleiner gemacht. Und dank dem Internet, kann jeder nutzen, boomenden Märkten, egal wo sie geografisch befinden. Die meisten Online-Broker können Sie Aktien in Ländern wie China, Indien, Brasilien und anderswo in der Welt gelistet zu kaufen. Finanzberater Begriff Bestände außerhalb Ihres Heimatlandes zu kaufen „Diversifizierung." Dieser Artikel wird Ihnen sagen, wie zu diversifizieren, indem sie Aktien überall in der Welt Online-Kauf.

Erstellen Sie ein Online-Brokerage-Konto. Größere Unternehmen wie Fidelity und Charles Schwab sind eher Optionen haben für internationale Aktien und Fonds zu kaufen.

Wählen Sie, welche Aktien oder Fonds Sie kaufen möchten. Forschung der Länder, Sektoren und Unternehmen, die Sie interessieren. Denken Sie daran, dass einige Schwellenländer nicht die gleiche Art von Regulierung und Rechnungslegungsstandards haben, die US-Märkte haben. Dies macht in ihnen investieren riskanter.

Als Beispiel wollen wir einige Lager in einem Solarunternehmen in China, Suntech Power befindet kaufen. Dies ist besonders einfach, weil Suntech Power wird an der New Yorker Börse (New York Stock Exchange). Dies bedeutet auch, es hat den NYSE-Standards gerecht zu werden, die es weniger riskant macht.